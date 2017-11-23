Mahallelerin eksiklikleri gideriliyor

Vatandaştan gelen ihtiyaç talepleri üzerine Gölbaşı Belediyesi, harekete geçerek hızla bu talepleri yerine getiriyor. Karagedik Mahallesi çay ocağı ve depo yapımı, Kırıklı Mahallesi camisine abdesthane ve tuvalet, Altınçanak Mahallesi mezarlığına abdesthane, Öğrencik Mahallesi’ne muhtarlık ve soyunma odası, Ballıkpınar Camii’ne abdesthane ve tuvalet, Ahiboz Mahallesi Sanayi Sitesi’ne tuvalet, İkizce Mahallesi camisine depo, Gökçehöyük Mahallesi camisine perde duvar, Seğmeler Mahallesi’ndeki camiye abdesthane yapımı ve Gölbaşı Emniyet Binasının iç tadilatı tamamlandı. Başkan Duruay, ihtiyaçların giderilmesinde hızlı ve pratik olduklarını belirterek, "İnsanların ihtiyaçlarına cevap verecek hizmetleri yapıyoruz. Bu konuda Belediyemizin hızlı ve pratik olması avantaj. Vatandaşımıza hayırlı olsun’’ dedi.