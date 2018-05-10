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10 Mayıs 2018 18:51

Mahir Ünal: “Eski sisteme dönmeyi kendilerine vizyon edinmişler”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, “Eski sisteme dönmeyi kendilerine vizyon edinmiş, Erdoğan’ı yıkmayı kendilerine hedef edinmiş kadroların Türkiye’yi yönetme gibi bir iddiası zaten olamaz” dedi.

Mahir Ünal: “Eski sisteme dönmeyi kendilerine vizyon edinmişler”

10 Mayıs 2018 18:51


AK Parti Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Mahir Ünal, “Cumhurbaşkanı adayı konusunda bir türlü çatıydı, kapıydı, pencereydi biz uzlaşmaya varamayan, daha sonra ‘bari meclise dönük bir şeyler yapalım’ diyerek kendi aralarında bir ittifak oluşturan siyasi partilerin bu süreçteki girişimleri, milletvekili alışverişleri, taşımalı sistem getirip götürmeleri göstermiştir ki, bu ülkeyi yönetebilecek, böyle zor bir coğrafyada bu ülkeyi taşıyabilecek kadrolar ak kadrolardır, taşıyabilecek lider de Recep Tayyip Erdoğan’dır. Eski sisteme dönmeyi kendilerine vizyon edinmiş, Erdoğan’ı yıkmayı kendilerine hedef edinmiş kadroların Türkiye’yi yönetme gibi bir iddiası zaten olamaz” diye konuştu.




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