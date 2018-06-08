“Mahmut Hoca" Çankayada

Çankaya Belediyesi, oynadığı yüzlerce filmde sergilediği oyunculuk ve babacan karakterleriyle halkın gönlüne taht kurmuş Münir Özkul’un adını yeni yapacağı bir parka veriyor. Münir Özkul adı da bundan böyle Çankaya’da yaşayacak. Toplumsal değerlerine sahip çıkmayı sürdüren Çankaya Belediyesi, politikacıdan sporcuya, sanatçıdan şehitlerine kadar topluma hizmet etmiş ve halkın sevgisini kazanmış değerlerinin isimlerini parklarında ve sosyal tesislerinde yaşatıyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün adı başta olmak üzere yaptığı yeni hizmet alanlarına bu değerli isimleri veren Çankaya, şimdi de Münir Özkul’un adını yaşatma kararı aldı. Bu yılın ilk günleri 5 Ocak 2018’de 93 yaşında hayatını kaybeden Türk sinemasının büyük ustası Münir Özkul, küçük yaşlardan itibaren tiyatroyla ilgilendi. Kısa sürede oyunculuğu ile dikkat çeken Özkul, tiyatronun ardından sinemaya geçerek uzun yıllar boyunca önemli roller üstlendi. “Sev Kardeşim”, “Oh Olsun”, “Salak Milyoner”, “Mavi Boncuk”, “Bizim Aile” gibi Türk sinemasına damga vurmuş birçok filmde başrol oynayan Özkul, özellikle Hababam Sınıfı filminde oynadığı Mahmut Hoca karakteriyle hafızalardaki yerini aldı.

Çankaya Belediyesi Münir Özkul’un adını vereceği yeni parkı bu yıl içinde tamamlayacak. Kırkkonaklar Mahallesi’nde yapılacak olan yeni park, 8 bin metrekare büyüklüğünde olacak. Çocuk oyun alanı, oturma birimleri ve yeşil dokusu ile halkın hizmetine sunulacak olan yeni park, büyük oyuncu Münir Özkul’un adını yeni nesillere aktaracak.