Makat çatlağı tedavisinde botox yöntemi

Makatta çatlak sorununun çözümü için artık ameliyat olmaya gerek kalmadığını bildiren Genel Cerrahi Uzmanı Prof Dr. Bülent Menteş sorunun tedavisinin Botox ile mümkün olduğunu bildirdi. Botox tedavisinde kasa ve anal kanala kalıcı bir müdahale yapılmadığı, ameliyatta bir kas kesildiğini ve bu yöntemle artmış anal basınç azaltıldığını belirterek, "Nadir de olsa ameliyat sonrası kanama, yara yeri infeksiyonu gibi cerrahi sorunlar oluşurken, botox uygulamasında bu tarz sorunlar yaşanmıyor. Üstelik Botox cerrahi tedaviye oranla daha ucuz ve daha kısa sürüyor."dedi.

Ameliyatta hastaya genel, bölgesel, sedasyon ya da lokal anestezi uygulanması gerektiğini bildiren Bülent Menteş, ancak botox tedavisinde anesteziye gerek bulunmadığını belirterek, " Aynı zamanda botoxda açlık, lavman, kan tetkikleri gibi hazırlıklara gerek yok. Botox sonrası hasta hemen normal iş ve aktivitesine dönebiliyor. Aslında öldürücü bir toksin olan Botulinum toksini, tıpta kullanıldığı şekli ile dolaşıma katılmıyor ve sadece enjekte edildiği alanda etki gösteriyor. Diğer taraftan, onaylanmamış hastalıklarda, yüksek dozlarda ve yetkin olmayan kişiler tarafından uygulandığında çevre ve uzak dokulara da ulaşarak ciddi yan etkilere sebep olabiliyor"ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Bülent Menteş, botox uygulaması öncesinde ve sonrasında makat çatlağı olan hastaların posalı diet kullanımı ve doğru tuvalet alışkanlıkları hakkında eğitilmelerinin şart olduğunu söyledi. Prof. Dr. Bülent Menteş, "Aksi takdirde makat çatlağında her türlü tedavinin başarı şansı azalıyor veya iyileşme daha uzun sürüyor" dedi.

Botox uygulamasını tüm makat çatlağı vakalarında mucizevi bir yöntem gibi lanse edilmesinin bilimsel olarak yanlış olduğunun altını çizen Prof. Dr. Bülent Menteş, "Altta yatan barsak fıtığı gibi ek hastalıkların mevcudiyetinde, süregelen ve düzeltilemeyen kabızlıkta, anal fissürün çok kronikleştiği ve etrafında nöbetçi meme gelişmiş olan vakalarda Botox’un başarı şansı düşük" diye konuştu.

Botoxun doğru yere ve plana yapılmasının da çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Bülent Menteş, "Bu hedefleme ancak anal kanalın cerrahi anatomisine üç boyutlu olarak hakim proktoloji uzmanları tarafından yapılabiliyor. İç kasın her iki yandan tam ortasının hedeflenmesi gerekli" diye belirtti.