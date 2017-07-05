Makedonya Sivil Havacılık Ajansı’na teknik donanım desteği

Makedonya genelinde farklı sektörlerde birçok önemli projeyi hayata geçiren TİKA, Makedonya Sivil Havacılık Ajansı’na teknik donanım desteğinde bulundu. TİKA tarafından uygulanan Makedonya’daki Kamu Kurumlarının Kurumsal Kapasitesini Güçlendirme Programları kapsamında Makedonya Cumhuriyeti hava trafik güvenliğini Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu (İCAO) tarafından belirlenmiş olan standartlara göre en üst seviyede tutmak, havacılık sektörünün bakım ve destek hizmetlerinin günümüz standartlarına uygun şekilde yönetilebilmesi için gerekli olan yazılım modülü ile masaüstü bilgisayarlardan oluşan teknik donanım desteği verildi. Temin edilen ekipmanlar, düzenlenen törenle yetkililere teslim edildi. Üsküp’te gerçekleşen törene TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi Başkanı Dr. Mahmut Çevik, TİKA Makedonya Koordinatörü Aytekin Ayden ve Sivil Havacılık Ajansı Müdürü Goran Yandreoski ile aynı kurumda yönetici olarak görev yapan Makedonya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Eşleri Maya İvanova katıldı.

Törende konuşan TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi Başkanı Dr. Çevik, 2005 yılından bu yana Makedonya’da aktif olarak çalıştıklarını belirterek, bu kapsamda eğitim, sağlık, altyapı, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi alanları ile sosyal ve kültürel alanda yaklaşık 800 projenin uygulandığını ifade etti. Dr. Çevik, “Biz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kalkınma kuruluşu olarak Makedonya’nın kalkınma çabalarına bugüne kadar her sektörde destek olduk. Sayın Maya İvanova hanımefendiyle beraber Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde gerçekleştirdiğimiz Üsküp Çocuk Hastalıkları Kliniği Yoğun Bakım Ünitesinin desteklenmesi projesini inşallah önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştireceğiz” dedi.

Sivil Havacılık Ajansı Müdürü Yandreoski ise, geçmiş dönemden bu yana TİKA tarafından yapılan desteğin önümüzdeki dönemde de devam etmesini istediklerini belirterek, teknik donanım desteğini en iyi şekilde kullanacaklarının teminatını verdi. “Önümüzdeki dönemde Türkiye’deki muhtelif kurumlarla ve Türk Hava Yolları (THY) şirketiyle işbirliğimizi geliştireceğiz” diyen Yandreoski, TİKA’ya bugüne kadar yapmış olduğu desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti.