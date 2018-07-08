Malezya’dan Ankaralı iş adamlarına yatırım daveti

Baran, ’’Malezya ile ticaretimizi geliştirmeyi ve bunu karşılıklı ihtiyaçları gidererek sağlamayı isteriz’’ dedi.

Malezya Dış Ticaret Geliştirme Kurulu Direktörü Rosmizah Mat Jusoh, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ı ziyaret etti. Ülkesindeki yatırım fırsatları hakkında bilgi veren Jusoh, Malezya’nın çevre ülkelerle birlikte 600 milyon nüfuslu bir pazara hitap ettiğini söyledi. Malezya ile Türkiye arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek istediklerini vurgulayan Jusoh, Ankaralı iş adamlarını Malezya’da yatırım yapmaya davet ederek, ’’Ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek için Ankara Ticaret Odası ile ortak çalışmalar yapmayı arzu ediyoruz. Dış Ticaret Geliştirme Kurulu olarak karşılıklı ticareti geliştirmek isteyen herkese yardımcı olmak istiyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Malezya’nın uluslararası rekabette güçlü yanları bulunduğuna dikkat çeken Jusoh, iş insanlarının karşılıklı toplantı ve seyahatlerinin ticari ilişkileri geliştirmek için başlangıç olabileceğini söyleyerek, Baran başkanlığındaki ATO heyetini Malezya’ya davet etti.

Jusoh’un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türk halkının Malezya’ya pozitif bir bakışı olduğunu belirterek, ’’Bu pozitif bakış açısını iyi değerlendirelim. Ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek için Ankara Ticaret Odası olarak üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getiririz’’ şeklinde konuştu.

Baran, ülkelerin iç pazarda ürün satarak ekonomisini geliştiremeyeceğini ve bu nedenle dış ticaretin öneminin büyük olduğunun altını çizerek, ’’Oda olarak şehrimizin ihracat potansiyelini artırmak için üyelerimizin yeni pazarlara açılmasını destekliyoruz. Malezya ile ticaretimizi geliştirmeyi ve bunu karşılıklı ihtiyaçları gidererek sağlamayı isteriz” diye konuştu.

Görüşme sırasında Baran’a ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Ülkü Karakuş ve Halil İlik, DEİK Malezya İş Konseyi Başkanı Süheyla Çebi Karahan ve Turizm Malezya firma yetkilisi İbrahim Çağrı Salık da eşlik etti.