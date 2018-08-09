Temmuz 2018 beyan ve bildirge sürelerinin uzatılmasını talep eden Muhasebe Bilenler Topluluğu ile MALİ MÜŞAVİR SEN üyeleri, kampanya başlattı. Taleplerini Hazine ve Maliye Bakanlığına da Cimer kaydı ve elektronik postlarla üyeler adına bildiren Serkan Tavşan, taleplerinin nedenlerini ise şöyle açıkladı:

"7143 Sayılı Af ve Yapılandırma Kanunu’nda muhasebecilerin, mali müşavirlerin iş yükünü ciddi bir şekilde artırması, 2018’in 2’nci dönem geçici vergi beyannamelerinin beyan süresinin yine Ağustos ayına denk geliyor olması, 9 günlük bayram tatili ve akabinde 30 Ağustos Zafer Bayramımız nedeniyle vergi mükelleflerinin tatilde olması ve faturaların tatil sonrası elimize geçecek olmasından dolayı bayram sonrası ilk iş gününün beyanname ve ödemeler için son gün olması nedeniyle ciddi karışıklığa ve soruna neden olabilecek durumlar ortaya çıkaracak olması, normal bir çalışma ile son gün bu kadar işin bitirilemeyeceğinin aşikar olması ve bu nedenlerle mesleki özen ve titizlik içerisinde yapılması gereken işlerin stres altında sıkışık zaman içerisinde doğru bir şekilde verilemeyeceğinin aşikar olduğu, açıklanmış olan 9 günlük tatili aileleri ile birlikte milli birlik ve beraberlik içerisinde geçirmek isteyen 1 milyona yakın meslektaşımızın talebinin yerine getirilmesi konusunda desteğinizi ve özellikle bu uzamanın tatil başlamadan açıklanarak meslek mensubunun ve işverenlerin bir nebze nefes alarak, belirsizlik olmadan Kurban Bayramı’nı geçirebilmesi konusunda desteklerinizi arz eder, saygılar sunarız.”

Basın açıklamasında uzama talep edilen beyannameler ve uzaması talep edilen sürelere de yer verildi. Süreler şöyle:

“Temmuz 2018 Katma Değer Vergisi Beyannamesi (31.08.2018)

Temmuz 2018 Muhtasar Beyannamesi (31.08.2018)

Temmuz 2018 Damga Vergisi Beyannamesi (31.08.2018)

Temmuz 2018 BA - BS Bildirimleri (07.09.2018)

2018 2. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi (17.08.2018)

Mayıs 2018 E Defter Beratları (07.09.2018)”