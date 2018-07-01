Mamak 3 aile merkezi açılış için gün sayıyor

Uzman kadrosu, donanımlı kurs odaları ve spor salonları ile Mamaklı kadınların hizmetine girecek aile merkezleri açılış için gün sayıyor. Yeni açılacak merkezler ile Mamak’taki aile merkezlerinin sayısının 17’ye yükseleceğini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Hanım kardeşlerimizin nezih bir ortamda spor yapabilecekleri, çeşitli hobiler edinecekleri, zanaat öğrenecekleri üç yeni aile merkezimizi Mamak’a kazandırmak için başlattığımız hummalı çalışmamızı tamamladık. İlerleyen günlerde açılışını yapacağımız tesislerimizde Mamaklı hanımlarımız hem boş vakitlerini değerlendirecek, hem meslek edinecek hem de aile bütçelerine katkı sağlayacak” dedi.

Birçok hizmet tek adreste

Ekin Mahallesi’nde 2 bin 250 metrekare kapalı alana sahip, 3 katlı aile merkezinin yanı sıra Büyük Kayaş Mahallesi’nde bin 130 metrekare ve Kıbrıs Mahallesi’nde 11 bin 945 metrekarelik alanda hayata geçen aile merkezlerinde derslikler, spor salonları, yemek salonu, el sanatları merkezi, mescit ve bilgisayar odaları yer alıyor. Son derece fonksiyonel olarak tasarlanan tesislerin her katında bir etkinlik alanı yer alırken, Selçuklu Mimarisinin de özelliklerini taşıyor.

Hayatları değişti

14 farklı mahallede Mamaklı kadınların hayatını değiştiren aile merkezleri, kadınların ufkunu genişletirken, sanat, spor ve sosyal faaliyetlerle dolu bir hayatın kapısını da kadınlara aralıyor. Açıldığı ilk günden itibaren Mamaklı kadınların büyük ilgi gösterdiği aile merkezlerinde üye sayısı her geçen yıl hızla artıyor. Bugüne kadar yaklaşık 20 bin kursiyer dikiş, nakış, aliminyum rölyef, iğne oyası, takı tasarım, şiş dantel, okuma-yazma, Kuran-ı Kerim kurslarından faydalandı. Sanatsal becerilerin yanı sıra yeteneklerin keşfedildiği kurslar sayesinde kadınlar hem üretti, hem de eserlerini satışa çıkararak aile bütçesine katkı sağladı.