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Mamak Belediye Başkanı Akgül, Lokman Aylar ve Ferhat Emre'yi ağırladı

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Türkiye Şehitler ve Gaziler Vakfı Başkanı Lokman Aylar ve 15 Temmuz Gazileri ve Şehit Yakınları Derneği Kurucu Başkanı Ferhat Emre’yi makamında ağırladı.

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Türkiye Şehitler ve Gaziler Vakfı Başkanı Lokman Aylar ve 15 Temmuz Gazileri ve Şehit Yakınları Derneği Kurucu Başkanı Ferhat Emre'yi makamında ağırladı.


Türkiye Şehitler ve Gaziler Vakfı Başkanı Lokman Aylar ve 15 Temmuz Gazileri ve Şehit Yakınları Derneği Kurucu Başkanı Ferhat Emre'yi makamında ağırlayan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Akgül, “Ülke bütünlüğümüze, birlik ve beraberliğimize saldıranlara karşı mücadele veren tüm gazilerimize sağlıklı ömürler tüm şehitlerimize de rahmet diliyorum. Bu ülkeyi canlarını gözünü kırpmadan veren şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Şehit ailelerimize ve gazilerimize kapımız her daim açıktır” dedi.


Dernek faaliyetleri hakkında Akgül'ü bilgilendiren Türkiye Şehitler ve Gaziler Vakfı Başkanı Lokman Aylar ise Akgül'ün şehit aileleri ve gaziler konusundaki hassasiyetini önemli bulduklarını kaydederek, desteklerden dolayı teşekkür etti.

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