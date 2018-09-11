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Mamak Belediye Başkanı Akgül mevkidaşını ağırladı

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Ferda Polat’ı makamında ağırladı.

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Ferda Polat'ı makamında ağırladı.


Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Ferda Polat'ı makamında ağırladı. İkili, yürütülen çalışmalar ve projelerle ilgili istişarede bulundu. Bütün yerel yöneticilerin uyum içerisinde çalışması gerektiğini belirten Akgül, "Yerel yöneticiler olarak bizim öncelikli görevimiz ilçemizin eksik noktalarını tespit etmek ve bunların neticesinde vatandaşın hayatını kolaylaştırmaktır" ifadelerini kullandı.

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