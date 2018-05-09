Mamak Belediye Başkanı Akgül öğrencilerle kitap okudu

Kuruculuğunu Türkiye ile Fransa’nın gerçekleştirdiği "Okumayı Seviyorum” isimli uluslararası kitap okuma projesi kapsamında Ayşe Zeki Sayan İlköğretim Okulundan 20 öğrenci, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ü makamında ziyaret etti. Dünyada kitap okumaya dikkati çekmek ve okuma sevgisiyle kültürel tanıtımı birleştirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte Başkan Akgül, öğrencilerle birlikte kitap okudu. Okumanın aydınlığa açılan bir kapı olduğunu ifade eden Akgül, "Dünya için kitap okumanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu bilinci çocuklara aşılamak, her kesimin kitap okumaya dikkatini çekmek ve dünyaya bir mesaj vermek için okulumuzun böyle bir programa destek vermesi bizim içi ayrı bir mutluluk. Eğitim için bir tuğla koyan ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum" dedi.