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16 Nisan 2017 12:25

Mamak Belediye Başkanı Akgül oyunu kullandı

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Milletimizin iradesi sandıklara yansıyacaktır” dedi.

Mamak Belediye Başkanı Akgül oyunu kullandı

16 Nisan 2017 12:25


Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Şafaktepe İlköğretim Okulu’nda kurulan 1233’nolu sandıkta eşi ve çocukları ile oyunu kullandı. Anayasa Değişikliği için halkoylamasında oyunu kullanan Akgül, “Öncelikle vatandaşlarımızın demokrasi şöleninde huzurlu ve güvenli bir ortamda oy kullanması en önemli unsur. Çıkacak sonuç milletin vermiş olduğu karardır ve başımızın tacıdır. Aynı şekilde sandıktan çıkacak sonuca herkesin saygı göstereceğine eminim. Milletimizin iradesi sandıklara yansıyacaktır” diye konuştu.


Sandık görevlilerine başarılar diledi


Oyunu kullandıktan sonra Akgül, bulunduğu okuldaki sandık görevlilerini ziyaret ederek başarılar diledi. Vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektiren Akgül, herkesi oy kullanmaya davet etti.




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