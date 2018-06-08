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08 Haziran 2018 10:05

Mamak Belediye Başkanı Akgül sahurda muhtarlarla buluştu

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, 5 yıldır geleneksel olarak Mamak Muhtarlar Derneği’nin organize ettiği sahur programında muhtarlarla bir araya geldi.

Mamak Belediye Başkanı Akgül sahurda muhtarlarla buluştu

08 Haziran 2018 10:05


Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Mamak Muhtarlar Derneği’nin düzenlediği sahur programında muhtarlarla bir araya geldi. Programda bulunan herkesin ortak amacının vatandaşlara daha iyi hizmet ulaştırmak oluğunu ifade eden Başkan Akgül, ’’Bu masanın etrafında toplanan herkesin tek amacı ilçemize hizmet etmek. Muhtarlarımız ile yürüttüğümüz koordineli çalışma sayesinde ilçemizi her geçen gün daha ileri taşıyoruz. Sizler mahallerin nabzını tutan ve halkla bizler arasında köprü kuran kişilersiniz. Sizlere çok iş düşüyor’’ ifadelerini kullandı.


Muhtarlara her zaman büyük önem verdiklerini belirten Mamak Kaymakamı Ziya Polat ise, "Temel hedefimiz ilçede yaşayan bütün insanlara kaliteli hizmeti sunmak. Bu hizmet ve taleplerin ulaştığı ilk adres ise muhtarlarımız. Dolayısı ile gerek vatandaş tarafından gerekse muhtarlar aracılığıyla ulaşan bilgileri ve talepleri çok önemsiyoruz’’ şeklinde konuştu.


Akgül ile zaman zaman bir araya geldiklerini söyleyen Mamak Muhtarlar Derneği Başkanı Hulusi Güngören, ’’Vatandaşların tepkilerini ölçmek, yapılan hizmetlerin vatandaş açısından nasıl karşılandığını bilmek için başkanımız bizlerle sürekli irtibat halinde oluyor. Bu doğrultuda da fikir ve önerilerimizi soruyor. Bizlere verdiğiniz destek ve sunduğunuz olanaklar için sizlere tüm muhtarlarımız adına teşekkür ediyorum’’ açıklamasında bulundu.




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