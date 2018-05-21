Diğer
Kategoriler
21 Mayıs 2018 11:07

Mamak Belediye Başkanı Akgül vatandaşlarla sahur yaptı

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Yeşilbayır Mahallesi sakinleriyle sahurda bir araya geldi.

Mamak Belediye Başkanı Akgül vatandaşlarla sahur yaptı

21 Mayıs 2018 11:07


Neşet Ertaş Kültür Merkezi’nde vatandaşlarla sahur yapan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’e, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer eşlik etti.


Ramazan boyunca hem iftarda hem sahurda Mamaklılarla aynı masa etrafında buluştuklarını kaydeden Akgül, "Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin" dedi. Ramazan ayının rahmet ve bereket ayı olduğunu ifade eden Akgül, “Kuran, oruç ve ibadet ayı olan Ramazan’ın bir diğer manası da kardeşlik, birlik ve beraberlik ayıdır. İşte bizler bu masalarda kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendiriyoruz. Aynı mahallede yaşayıp, aynı havayı soluyan mahalle sakinlerimiz bu sofralarda bir lokmayı bölüyor” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Çarşamba
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç