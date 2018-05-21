Mamak Belediye Başkanı Akgül vatandaşlarla sahur yaptı

Neşet Ertaş Kültür Merkezi’nde vatandaşlarla sahur yapan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’e, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer eşlik etti.

Ramazan boyunca hem iftarda hem sahurda Mamaklılarla aynı masa etrafında buluştuklarını kaydeden Akgül, "Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin" dedi. Ramazan ayının rahmet ve bereket ayı olduğunu ifade eden Akgül, “Kuran, oruç ve ibadet ayı olan Ramazan’ın bir diğer manası da kardeşlik, birlik ve beraberlik ayıdır. İşte bizler bu masalarda kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendiriyoruz. Aynı mahallede yaşayıp, aynı havayı soluyan mahalle sakinlerimiz bu sofralarda bir lokmayı bölüyor” dedi.