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09 Temmuz 2018 10:36

Mamak Belediye Başkanı iş dünyasını ağırladı

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, kendisini ziyarete gelen misafirleriyle gündemi değerlendirip, hizmet ve projelere ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Mamak Belediye Başkanı iş dünyasını ağırladı

09 Temmuz 2018 10:36


Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, makamında ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.


İş ve siyaset dünyası ile sivil toplum kuruluşlarından çeşitli konukları makamında ağırlayan Başkan Akgül’ün ziyaretçileri arasında, TÜGVA(Türkiye Gençlik Vakfı) Mamak İlçe Başkanı Taha Kapsel, Türk Kızılayı Mamak Şubesi Başkanı Şükrü Can, Yozgat Sarıfatma Köyü Derneği Başkanı Hasan Kalkan ve Sinoplu Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Mustafa Bozdoğan yer aldı. Gerçekleştirilen ziyarette, Mamak’a yapılan ve yapılacak projeleri de anlatan Akgül, “Mamak her geçen gün daha da gelişiyor. Tabii, bu başarı tek başımıza değil, birlikte el ele vererek ortaya çıkardığımız bir başarıdır” dedi.




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