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Mamak Belediyesi 2019 bütçesi meclisten geçti

Mamak Belediyesi 2019 yılı bütçesi, belediye meclisinde kabul edildi.


İlçede planlanan yatırım ve projeler ile müdürlük harcama kalemlerini içeren bütçe 488 milyon TL olarak meclisten geçti. Bütçenin titiz çalışmalar sonucu hazırlandığını ve gelirlerin giderleri karşıladığı bir bütçe olduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Göreve geldiğimizde bütçemizin yaklaşık üç katı borcumuz vardı. Hatta Türkiye genelinde açıklanan borçlular listesinde ilk onda belediyemiz yer alıyordu. Bugün geldiğimiz noktada bütçeyi doğru kullanan ve ödemelerini gününde yapan bir belediye var. Bunun yanısıra belediye kurulduğundan bugüne yapılamayan yatırımları, projeleri, hizmetleri yapan bir belediye var” dedi.


Aynı kararlılıkla devam edeceğiz


Her zaman Mamak'ta iz bırakacak hizmetleri üretme gayreti içinde olduklarını kaydeden Akgül, “10 yılda Mamak'ın tarihinde yapılmadığı kadar örnek çalışmalara imza attık. 2019 yılında da aynı kararlılık ile ilçemiz sakinlerine hizmet etmeye devam edeceğiz. Tasarruf anlayışımızdan taviz vermeden, kaynakları doğru kullanarak ilçemize yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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