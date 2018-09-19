Türkiye Basketbol Ligi'nde boy gösterecek olan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı'na başarılar dileyen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, ''Gerek camiamızla, gerekse taraftarlarımızla birlikte başarılara imza atacağımıza inancım tam'' dedi.

Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde (TB2L) başarılı bir sezonu geride bırakan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, bu yıl Türkiye Basketbol Ligi'nde boy gösterecek. Türkiye Basketbol Ligi'nden çekilme kararı alan takımların ardından gerek spor kompleksleri, gerekse alt yapısı ile bir üst lig için başvuruda bulunan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) mücadele etme hakkı kazandı. Bu yıl bir üst ligde boy gösterecek olan Yeşil-Beyazlılar transfer dönemi boyunca ise kadrosuna 15 yeni oyuncu kattı.

''Gerek camiamızla, gerekse taraftarlarımızla birlikte başarılara imza atacağımıza inancım tam''

Mamak'ı bu yıl bir üst ligde en iyi şekilde temsil etmek için bu yıl A takımda revizeye gittiklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, ''Sahasında maç kaybetmeyecek, deplasmanlarda ise rakiplerine korku salacak bir takım oluşturduk. Çok büyük bütçeler ayırmak yerine istenilen pozisyonlara nokta transferler yaptık. Gerek camiamızla gerekse taraftarlarımızla birlikte başarılara imza atacağımıza inancım tam. Tüm Mamaklı basketbol severleri maçlarımıza bekliyoruz'' ifadelerini kullandı.

Oyuncu transferlerinin yanı sıra teknik heyette de değişikliğe gittiklerini ifade eden Akgül, takımın antrenörlüğünü Faruk Beşok'un yapacağını kaydederek, antrenörün takıma yeni sezonda önemli bir ivme kazandıracağına inandıklarını belirtti.

Mamak Belediyesi Basketbol Takımı'nın başarısı için altyapı antrenörlerinden A takıma kadar herkesin çok özverili olması gerektiğini belirten antrenör Faruk Beşok ise, ''Kulübümüzün adına yakışır güzel bir başlangıç yaparak ligde rakiplerimizin çekindiği bir takım olduk. Hedefimiz güzel ve başarılı bir sezon geçirmek'' şeklinde konuştu.

Yerli oyuncuların yanı sıra yabancı oyuncularla da takviye yapılan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı'nın gerçekleştirdiği transferler ise, Erick Bernard Neal, Berkan Özçiftçi, Anthony Keith Lee, Kevin Kaspar, Berk Kar, Samet Gülek, Efekan Coşar, Ercan Bayrak, Erkan Yılmaz, Hidayet Civan, Alican Güney, Utku Yücedağ, Efe Beşok, Sercan Ergin, Emre Uğurtük isimlerinden oluşuyor.