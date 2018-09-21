Mamak Belediyesi Basketbol Takımı'ndan galibiyet

Rakibi OGM Ormanspor'u sahasında 60-56 yenen Mamak Belediyesi Basketbol Takımı'nı tebrik eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, ''Bu öz güven ile galibiyetler devam gelecektir'' dedi.

Bu yıl Türkiye Basketbol Ligi'nde boy gösterecek olan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, çıktığı hazırlık maçında rakibi OGM Ormanspor'u sahasında 60-56 yenerek sezon öncesi moral depoladı. Mamak Belediyesi Spor Salonunda oynanan maçta her periyot heyecan dolu anlara sahne olurken, Yeşil- Beyazlılar maç boyunca üstünlüğü rakibine hiç kaptırmadı. İlk periyotta pota altında sayı bulan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı bu çeyreği 20-10 önde kapattı. Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci periyot ise 36-30 Yeşil-Beyazlılar'n üstünlüğü ile sonlandı. 3. periyotta ise, OGM Ormanspor farkı 2 sayıya kadar düşürerek son çeyreğe 48-46 geride girdi. Kıyasıya çekişmenin yaşandığı son çeyrekte ise başarılı atışlarla rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Yeşil-Beyazlılar sahadan 60-56 galip ayrıldı.

''Bu öz güven ile galibiyetler devam gelecektir''

Türkiye Basketbol Ligi'ne hazır olduklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, ''Yeni sezon ve yeni lig için potansiyeli yüksek bir takım oluşturduk. Hazırlık maçında da TBL'de ter döken bir takımı yenerek iyi bir takım kurduğumuzu gösterdik. Bu öz güven ile galibiyetler devam gelecektir'' ifadelerini kullandı. Yeşil-Beyazlıları galibiyetten dolayı tebrik eden Akgül, tüm Mamaklıları bu sezon desteğe davet etti.