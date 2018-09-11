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Mamak Belediyesi Çağrı Merkezinden 7 gün hizmet

Mamaklıların işlemlerini belediyeye gitmeksizin bir telefonla çözüme kavuşturan Mamak Belediyesi Çağrı Merkezi (444 0 149) haftanın 7 günü hizmet veriyor.


Vatandaşların talep, öneri, şikayet ve bilgi amaçlı ulaştıkları merkez, temizlik, asfalt, bakım ve onarım, evde sağlık hizmeti, vergi borcu sorgulama, imar ve iskan durumu öğrenme, sokak hayvanları, park, bahçe çalışmaları, proje çalışmaları ve cenaze gibi konularda vatandaşa hizmet veriyor. Ayrıca vatandaşlar belediye ile ilgili işlerinde lazım olan evrakları çağrı merkezini arayarak öğrenme imkanı buluyor. Hizmet kalitesini artırmak, sorulara çok daha hızlı cevap verebilmek amacıyla faaliyet gösteren merkezde çağrı sayıları her geçen gün artıyor.


2018 yılının başından itibaren 20 bin 712 çağrı alan Mamak Belediyesi Çağrı Merkezi, 20 bin 649 çağrıya geri dönüş yaptı. Merkeze gelen çağrılar kayıt altına alınıyor, ardından istek ve şikayetler ayrıştırılıyor ve ilgili müdürlüklere bildirildikten sonra vatandaşlara geri dönüş sağlanıyor. Merkez ayrıca belediyeye gelen istek ve taleplerin sınıflandırılmasını da sağlıyor.

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