Mamak Belediyesi finalde

TBL Federasyon Kupası yarı finalinde Mamak Belediyesi, Akhisar Belediye Basketbol Takımı'nı 71-65 mağlup ederek finale yükseldi. Turnuvada çıktığı beş maçı kazanarak namağlup unvanını devam ettiren yeşil-beyazlılar, finalde Bursaspor ile karşılaşacak.

TBL Federasyon Kupası yarı finalinde Mamak Belediyesi, Akhisar Belediye Basketbol Takımı'nı 71-65 mağlup etti. Prof Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda karşılıklı basketlerle başlayan maçta Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, üç sayı çizgisinde daha yüzdeli başlangıç yapsa da Akhisar farkın açılmasına izin vermedi ve ilk 5 dakika 10-10 eşitlikle geçildi. Pota altında Efe Beşok'la etkili olan yeşil-beyazlılar, hücumda arka arkaya sayıları kaydederek ilk çeyreği 20-16 önde tamamladı. İkinci çeyreğe iki ekip de daha sıkı savunmayla başladı. 7-0 seri yakalayan Akhisar, farkı eriterek öne geçti. Skor bulmakta sıkıntı yaşayan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, bu dakikalarda arka arkaya hücumlardan eli boş döndü. Periyodun son bölümlerinde Akhisar Belediye'nin 7'ye çıkardığı farkı yeşil-beyazlı ekip Neal'in arka arkaya attığı iki üçlükle 2 sayıya kadar indirdi. İkinci çeyrek 41-39 Akhisar üstünlüğüyle geçildi. Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü çeyreğin ilk 5 dakikası ise 49-48 Mamak üstünlüğüyle geçildi. Farkın bu dakikaya kadar açılmadığı çeyreğin sonunda 7-0 seri yakalayan Akhisar Belediye, tekrar öne geçti. Üçüncü çeyrekte Akhisar, rakibine 57-52'lik üstünlük sağladı. Son çeyreğe arka arkaya basketlerle hücumda etkili başlayan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, farkı da eritmeyi başardı. Ancak üç sayı çizgisinden yüzdeli atışlar bulan Akhisar'ın cevabı gecikmedi. Maçın bitimine 3 dakika kala skor sıkıntısı atlatan Akhisar Belediye Basketbol Takımı, 6-0 seriyle öne geçen taraf oldu. Kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, Akhisar Belediye'yi 71-65 mağlup ederek finalde Bursaspor'un rakibi oldu.

"Mamak'a kupa ile döneceğiz"

Maçta gerek oyuna giren tüm oyuncuların gerekse teknik ekibin büyük bir özveri gösterdiğini ifade eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı Antrenörü Faruk Beşok, "Bugüne kadar turnuvada çıktığımız bütün maçlarda takım ruhunu tam olarak sahaya yansıttık. Elde ettiğimiz galibiyet serisi bu birlikteliğin en büyük göstergesi oldu. Önümüzde şampiyonluk maçı var. Büyük uğraşlar sonucu geldiğimiz final maçını kazanarak Mamak'ımıza kupa ile dönmek istiyoruz" dedi.