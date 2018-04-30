Komedi türünde oynanacak 2 perdelik oyun, Mayıs ayı boyunca her cumartesi saat 15.00’te ücretsiz olarak Mamak Kültür Merkezi Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde seyirciyi selamlayacak. Oyunun prova çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Kent Tiyatrosu Topluluğu, farklı oyunlarla Mamak halkı ile buluşmaya devam edecek.

Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, tiyatronun seyirciyle güzel olduğunu belirterek, ’’Seyirci tiyatronun olmazsa olmazıdır. Sanatın her dalına olan desteğimiz devam edecek. Ekibimize başarılar diler, tüm Başkentlileri de oyunlarımıza bekleriz’’ ifadelerini kullandı.