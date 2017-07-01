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01 Temmuz 2017 10:20

Mamak Belediyesi kuduz hastalığına karşı harekete geçti

Mamak Belediyesi her yıl düzenli olarak evcil hayvanlara yönelik olarak gerçekleştirdiği ücretsiz kuduz aşısı kampanyasını bu yıl da yapıyor.

Mamak Belediyesi kuduz hastalığına karşı harekete geçti

01 Temmuz 2017 10:20

03-14 Temmuz tarihleri arasında 11 gün sürecek kampanya ile evcil hayvanlar kuduz hastalığına karşı aşılanacak.


Evcil hayvanı olan vatandaşların hem aile bireylerinin sağlığı için hem de hayvanın sağlığı için düzenli olarak evcil hayvanlarının aşılarını yaptırması gerektiğini söyleyen Mamak Başkanı Mesut Akgül, “Bu noktada bizler evcil hayvanlar için en büyük ve en tehlikeli risk olan kuduza karşı aşı kampanyası düzenliyoruz. Kedi veya köpek besleyen bütün hayvanseverleri ücretsiz aşı kampanyasından faydalanmaya davet ediyorum” dedi.


Aşı kampanyası Temmuz ayının ortasına kadar Mamak’ta bulunan çeşitli mahallelerde devam edecek. Kampanya; Ortaköy, Gökçeyurt, Lalahan, Karşıyaka, Kutludüğün, Dostlar, Araplar ve Kızılcaköy mahallelerinde hafta içi saat: 11.00-12.00 arasında belirlenen günlerde yapılacak.




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