Mamak Belediyesi okulları yeni döneme hazırlıyor

Öğrencilerin temiz bir ortamda eğitim almaları için çalışmalarını titizlikle yürüten Mamak Belediyesi ekipleri, okulların bahçe ve çevresinin genel temizliğini yapıyor, hasar gören bank, spor aletleri ve çöp kovalarını değiştiriyor. ’Daha temiz Mamak’ sloganıyla yola çıkan ekipler, kısa süre içerisinde okulların bahçe ve çevresini tertemiz hale getirerek okul yönetimine teslim ediyor. Çocukların iyi koşullarda öğrenim görmesi için özellikle yaz tatili döneminde kapsamlı tadilat çalışmalarını tamamlayan Mamak Belediyesi, ilçedeki okulların boya ihtiyaçlarını da giderdi. Okulları 2018-2019 eğitim-öğretim yılına hazırlayan Mamak Belediyesi, sağlıklı ve mutlu bir gelecek için eğitime büyük önem veriyor.

Ülkenin geleceği olan gençlerin daha iyi eğitim alabilmeleri ve sağlıklı bir ortamda yetişebilmeleri için çalışmalarda sona gelindiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Eğitimde fiziki şartlar önemli bir yer tutuyor. Oluşturulan bu şartlar, yavrularımızın hem kişisel gelişimine hem de derslerdeki başarılarına olumlu etkisi oluyor” dedi.

Öğrencilere yeni öğretim yılında başarı dileklerinde bulunan Akgül, “Eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Bizlerde bunun bilinci ile her daim çocuklarımızın destekçisi oluyor, onlar için bütün gayretimizle çalışıyoruz” diye konuştu.

Belediyenin okullarda yaptığı temizlik çalışmasından memnun olduklarını dile getiren veliler ise, “Eğitim öncesi okullarda bu çalışmanın yürütülmesi bizleri mutlu etti. Çocuklarımız temiz bir ortamda okula gidecekler” ifadelerini kullandı.