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28 Temmuz 2018 09:27

Mamak Belediyesi sağlıktan ödün vermiyor

Sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerini sergileyen Mamak Belediyesi, yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlar için uyguladığı evde sağlık hizmeti ile göz dolduruyor.

Mamak Belediyesi sağlıktan ödün vermiyor

28 Temmuz 2018 09:27


Günlük ortalama 23 hastanın ayağına sağlığı götüren ekipler, dertlere deva, yaralara merhem oluyor. 9 yılda 67 bin hastanın yüzünü güldüren evde sağlık hizmeti kapsamında Ocak Ayı’ndan bu yana 4031 kişinin kapısı çalındı. Evde sağlık hizmetinden yararlanan Abidinpaşa Mahalle sakini 85 yaşındaki Hayrullah Pehlivanoğlu’nu ziyaret eden ekipler yaşlı adamın parmağındaki yarayı pansuman ederek genel kontrollerini yaptı.


Sağlık ayağınızda


Mamak Belediyesi Evde Sağlık Hizmeti kapsamında doktor ve hemşireler tarafından ziyaret edilen hastaların rutin bakım ve tedavisi gerçekleştiriliyor. Kan alımı, muayene, enjeksiyon, pansuman, serum, sonda, kan şeker ölçümü, kolostomi bakımı gibi çok yönlü hizmetlerin yanı sıra hastalara yönelik mama, hasta bezi, yatak koruyucu, havalı yatak gibi tıbbi malzeme desteği de sağlanıyor. Evde sağlık hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, Mamak Belediyesi Çağrı Merkezi 444 0 149, 550 70 21 ve 550 70 68’i arayarak hizmet talebinde bulunabiliyor.




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