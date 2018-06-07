Mamak Belediyesi U-21 Basketbol Takımı finalde

Mamak Belediyesi U-21 Basketbol Takımı, Dorukhan Yusuf Özdemir Sezonu’nu namağlup tamamlayarak finale yükseldi. Çapraz eşleşmelerde rakiplerini bir bir eleyen Yeşil-Beyazlıların finaldeki rakibi ise ligi üçüncü bitiren ODTÜ Spor Kulübü oldu. Altındağ Kapalı Spor Salonu’nda rakibine konuk olan Mamak Belediyesi U-21 Basketbol Takımı, sahadan 60-68 ayrılarak seride 1-0 öne geçti. Maçın rövanşı 8 Haziran saat 17.30’da Mamak Spor Salonu’nda oynanacak.

Genç takımın Ankara şampiyonluğunun ardından ikinci bir şampiyonluğu da U-21 takımından beklediğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, ’’İlk maçın verdiği moralle gençlerimizin rövanş mücadelesinde Mamaklılara bir şampiyonluk sevinci daha yaşatacağına yürekten inanıyorum. Genç basketbolcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum’’ dedi.