Mamak Belediyesi yerel yönetimlere örnek oluyor

Mamak Belediyesi, fitness grubunu yapan Türkiye’deki ilk belediye oldu.

Mamak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Kayaş Atölyeleri’nde üretilen fitness grubu ve oyun grupları sayesinde belediye yüzde 100’ün üzerinde kâr elde etti. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Hem belediye ekonomisine katkıda bulunuyor hem de Türkiye’deki yerel yönetimlere örnek oluyoruz” dedi.

“Türkiye’de üreten tek belediyeyiz”

Bütün ergonomik koşullar düşünülerek tasarlanan oyun ve fitness gruplarının ekonomik açıdan büyük katkı sağladığına dikkat çeken Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Fitness, oyun grubu ve döner bisiklet olmak üzere 3 ayrı alanda üretimlerimiz devam ediyor. Piyasa araştırması yapılarak üretime geçilen oyun gruplarının ortalama bize maliyeti 5 bin TL. Piyasadaki değeri ise 15 bin TL. Bir takım fitness gurubunu ise 6 bin TL’ye mal ediyoruz. Dışarıdan alınmış olsa değeri 20 bin TL. Fitness grubunu Türkiye’de üreten tek belediyeyiz. Çocukların en çok eğlenerek vakit geçirdiği döner bisikletin maliyeti ise 900 TL. Piyasadaki değeri 4 bin 500 TL" dedi.

“Parkları yaşam alanı olarak planlıyoruz”

Bütçe kârının yanı sıra çocukların eğlenebileceği ve vatandaşların keyifli sportif faaliyetlerini gerçekleştirebileceği ortamlar hazırladıklarını ifade eden Akgül, “Şehirlere nefes aldıran park ve bahçelerdir. Bizler de Mamak’ta park ve bahçe yaparken buraları aynı zamanda birer yaşam alanı olarak planlıyoruz. Bu ürettiğimiz oyun ve fitness gruplarını da ilçede bulunan parklarımıza yerleştiriyoruz. Spor salonlarına ayıracak zamanı ya da maddi imkanı olmayan vatandaşlarımızı parklarımıza bekliyoruz” diye konuştu.