Mamak Belediyesi’den vatandaşlara temizlik çağrısı

Özellikle yaz aylarında kötü bir koku ve görüntüye sebep olan çöplerin, 20.00-21.00 saatleri arasında dışarıya çıkarılması için kampanya başlattıklarını belirten Mamak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, kampanya kapsamında 100 bin adet bilgilendirme broşürü ve vatandaşların görebileceği yerlere 200 adet pankart asıldığını belirtti.

“Şehrimize sahip çıkalım”

“Daha temiz ve yaşanılır bir Mamak için üzerimize düşen vatandaşlık görevini yerine getirmeliyiz” diyen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, ”Bir şehri temizlemek için önce sokağımızı temizlemeliyiz. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz, belirlenen kurallara uymaları, çevre sağlığı ve temizliğine gerekli hassasiyeti göstererek şehrimize sahip çıkmalarıdır” dedi.

Vatandaşların, çöplerini, standartlara uygun ağzı sıkı kapatılmış, sızdırma yapmayan plastik poşetler içinde apartman önlerinde belirlenen noktalara bırakmalarını isteyen Mamak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri, çöp konusundaki hassasiyetlerini el ilanları, pankartlarla bildirirken, belirlenen zamanlar dışında çöp çıkaranlar hakkında kabahatler kanununun ilgili hükümlerince cezai işlem uygulanacağını duyurdu.