Diğer
Kategoriler
22 Temmuz 2018 09:23

Mamak Belediyesinden 9 yılda 6 bin 620 iskan, 6 bin 236 ruhsat

Şehirleşme ve yapılaşma konusunda ciddi adımlar atan Mamak Belediyesi, 9 yılda 6 bin 620 yapıya iskan, 6 bin 236 adet yapı ruhsatı verdi.

Mamak Belediyesinden 9 yılda 6 bin 620 iskan, 6 bin 236 ruhsat

22 Temmuz 2018 09:23

Kaliteli konut yapımının bölgede artış göstermesi, alt yapı çalışmalarının ilerlemesi gibi önemli faktörlerle ilçe ciddi bir yükselişe geçerken yapılaşmanın da önü açıldı.


Yapılan yatırımlar sayesinde hızlı ve planlı olarak gelişen Mamak’ta, yeni inşaat ve konutların yükselmesi istihdamın ve nüfusun artmasını beraberinde getirirken, Mamak Belediyesinin iskan ve ruhsat sayısı her yıl artış gösteriyor. İnşaat sektöründe hareketli bir sezonun yaşandığını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Verilen iskan ve ruhsat sayısı Mamak’taki dönüşümün en büyük göstergesi. Bu da demek oluyor ki Mamak hızlı bir şekilde değişerek gelişirken, vatandaşlarımızın da hayatı olumlu yönde değişiyor” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    35°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç