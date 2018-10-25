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Mamak Belediyesinden çalışanlara sağlık muayenesi

Mamak Belediyesi, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bünyesinde hizmet veren işçilerin periyodik olarak sağlık muayenelerini gerçekleştirdi.


İşçilerin bağlı oldukları birimler esas alınarak yapılan muayenelerde işçilerin yaptıkları işle uyumlu yapılması gereken ileri tetkikler belirlendi. Hizmetlerin aksamaması için belirli saatlerde gruplar halinde gerçekleştirilen muayeneler, Mamak Belediyesi Hizmet Binası'nda, Yeşilbayır Mahallesi'nde bulunan Alt Yapı Şube Müdürlüğünde ve Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı serada Mamak Belediyesi hekimleri Doktor Burak Yangöz ve Yusuf Bayrakçeken tarafından yapıldı. Yıl sonuna kadar sürecek muayeneler her yıl düzenli olarak tekrarlanacak.


Hizmet verimliliği açısından personel sağlığının önemine vurgu yapan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, ''Sağlıklı yaşam sağlıklı hizmettir. Çalışanlarımızla beraber Mamağımıza daha çok hizmet etmenin gayretindeyiz'' ifadelerini kullandı.

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