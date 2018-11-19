Mamak Belediyesinden "Hoş Geldin Bebek” kampanyası

Mamak Belediyesi'nin "Hoş Geldin Bebek” kampanyasından bugüne kadar 22 bin 621 aile faydalandı.

Mamak Belediyesi'nin "Hoş Geldin Bebek” kampanyası büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Kampanya kapsamında dünyaya gelen bebeklerin ailelerine destek olmak amacıyla belediye tarafında hazırlanan paketler içerisinde, bir bebeğin temel ihtiyaçları bulunuyor. Bugüne kadar ise bu özel uygulamadan 22 bin 621 aile faydalandı.

Başkent'in en büyük ilçelerinden biri olan Mamak'ta doğumdan ölüme kadar her zaman vatandaşın yanında olduklarını dile getiren Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, ''Kampanya ile hem ailelerin sevincine ortak oluyoruz hem de bir bebeğin temel ihtiyaçlarının bulunduğu hediye paketlerimizle vatandaşın yükünü bir nebzede olsa azaltıyoruz'' ifadelerini kullandı.