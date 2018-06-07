Mamak Belediyesinden ’’Okullar Arası Ambalaj Atığı Toplama Yarışması’’

Mamak Belediyesinin başlattığı Okullar Arası Ambalaj Atığı Toplama Yarışması sona erdi. Okullarda ambalaj atıklarının geri dönüşüme kazandırılmasına yönelik bilinci oluşturmak amacıyla düzenlenen yarışmada en çok atığı toplayan Çiğiltepe Ortaokulu birinci olurken, Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Yeni Mutlu İlköğretim Okulu üçüncü oldu. Dereceye giren okullara ödülleri 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Çiğiltepe Ortaokulunda düzenlenen Çevre Şenliği’nde verildi. Çocukların Çiğiltepe Ortaokulu’nda düzenlenen şenlikte eğlenmelerinin ardından düzenlenen ödül töreninde birinci olan Çiğiltepe Ortaokulu’na fotokopi makinesi, ikinci Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve üçüncü olan Yeni Mutlu İlköğretim Okuluna masaüstü bilgisayar hediye edildi.

Düzenlenen yarışma ile okul çağındaki çocuklara çevre bilinci aşılandığına dikkat çeken Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, ’’Genç kuşakların doğru bir şekilde bilinçlenmesi geleceğimiz adına çok önemli. İlçemizde oluşan geri kazanılabilir ambalaj atıklarının kaynağından ayrı toplanması ve ekonomiye tekrar kazandırılması noktasında çalışmalarımız devam ediyor’’ ifadelerini kullandı.

Mamak Belediyesi, PAGÇEV ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca lisanslı bir firma ile işbirliğiyle geri dönüşüm çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Cam, metal, kağıt-karton, plastik atıkları çöpten ayrı olarak haftanın belirli günlerinde bölgenin tamamında toplanıyor.