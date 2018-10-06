İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mamak Belediyesi'nden stajyerlere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Mamak Belediyesi, bünyesinde staj yapan öğrencilere “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği” eğitimi verdi.


Mamak Belediyesi bünyesinde staj yapan öğrencilere 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği” eğitimi verdi. Mamak Belediyesi Hizmet Binası'nda uzmanlar tarafından gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilere güvenlik eğitimi ile birlikte stajları süresince uymaları gereken kurallar aktarıldı.


Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, belirli periyotlarla hem personele hem de stajyerlere, bilinçlendirme anlamında bu tür eğitimleri verdiklerini kaydetti.


Akgül, “Stajyerlerimizin sağlığını ve güvenliliğini düşünmek sorumluluğumuzdur” dedi. Kazaların alınacak önlemlerle engellenebileceğine de işaret eden Akgül, stajyerlerden iş hayatlarında da iş sağlığı ve güvenliğine önem göstermelerini istedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.