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09 Temmuz 2018 10:37

Mamak Belediyesinden stajyerlerine seminer

Mamak Belediyesi hizmet içi seminerlerini sürdürüyor.

Mamak Belediyesinden stajyerlerine seminer

09 Temmuz 2018 10:37

Bu kapsamda Mamak Belediyesi hizmet binasında staj yapan 60 öğrenci ’İlk Yardım’ ve ’Temel İş Sağlığı ve Güvenliği’ konusunda bilgilendirildi.


Mamak Belediyesi, hizmet içi seminerleri kapsamında Mamak Belediyesi hizmet binasında staj yapan 60 öğrenciye ’İlk Yardım’ ve ’Temel İş Sağlığı ve Güvenliği’ konusunda seminer düzenledi. Belediye olarak dönem dönem bu tür eğitimlerin olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, stajyerlerden iş hayatlarında da iş sağlığı ve güvenliğine önem göstermelerini istedi.



Sorumluluklar anlatıldı


Genel iş güvenliği kuralları oluşturulması, kazaların ve meslek hastalıklarının önlenmesi ve güvenli bir iş ortamı oluşturulması konularında stajyerlere bilgiler verilirken, kazaların alınacak önlemlerle engellenebileceğine işaret edildi. İşveren ve işçinin sorumluluklarının da anlatıldığı seminerde, kişisel donanım koruyucuları hakkında da bilgiler verildi.




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