Mamak Belediyesinden ücretsiz fidan

Yeşile ve doğaya önem veren Mamak Belediyesi, bu yıl da ücretsiz fidan dağıtımına başladı. Yeşile karşı duyarlılığı arttırmak ve ilçenin yeşil dokusunu daha da canlandırmak amacıyla başlatılan fidan dağıtım kampanyasında yaklaşık 20 bin fidanın toprakla buluşması hedefleniyor. Kampanya kapsamında karaçam, sedir ve mavi servi fidanları dağıtılacak. Vatandaşlar, fidanları Mamak Belediyesi Hizmet Binası önünde açılan stanttan alabilecek.

Ağaçlandırma kampanyasının geleneksel hale geldiğini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, belediye olarak vatandaşların rahat nefes alabilecekleri alanlar oluşturmaya gayret gösterdiklerinin altını çizdi. Şehri ve havasını temizlemek, daha yeşil bir Mamak için çalışmaları arttırarak devam edeceklerini belirten Akgül, ’’Yeşil alanlar ve parklar bir şehrin can simididir. Bu nedenle her yıl mevcut park sayımızı arttırıyor, yeşil alanlarımızı çoğaltıyoruz. Fidanlar bizden, bakımı sizden. Vatandaşlar aldıkları fidanları mutlaka toprağa diksinler. Herkesin dikili bir ağacı olsun’’ ifadelerini kullandı.