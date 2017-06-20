Mamak Belediyesinden yıl sonu sergisi

Mamak Belediyesi aile merkezleri yıl sonu sergilerinin sonuncusunu Fahri Korutürk Mahallesi’nde hizmet veren Tenzile Erdoğan Aile Merkezi’nde açtı. Yüzlerce üründen oluşan yıl sonu sergisine eşi Zeliha Akgül ile birlikte katılan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Aile merkezlerimizin sayısını her geçen yıl artırıyoruz. Sizlere hizmet için sunduğumuz bu mekanlara gösterdiğiniz teveccüh bizleri daha da motive ediyor” ifadelerinde bulundu.

Tenzile Erdoğan Aile Merkezi yıl sonu sergisinde dikiş nakıştan alüminyum rölyefe, ahşap boyamadan perspektife, iğne oyasından şiş dantele kadar yüzlerce ürün sergilendi. Kursiyerlerin yıl boyunca özverili çalışmalar neticesinde hazırladıkları ürünlerden bazıları satışa sunulurken bazıları da evladiyelik olarak saklanacak.

Sergiye Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Belediye Meclis Başkan Vekili Erdal Ak, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş kaıldı.