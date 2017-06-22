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22 Haziran 2017 09:26

Mamak camilerinde bayram temizliği

Mamak Belediyesi, bayramda vatandaşların rahat bir şekilde ibadet edebilmesi için camilerin halılarından minberine kadar geniş çaplı temizlik gerçekleştiriyor.

Mamak camilerinde bayram temizliği

22 Haziran 2017 09:26


Belediye ekipleri, cami içindeki halıları profesyonel makinelerle süpürüp yıkarken, ayakkabılıklar, kapı, cam ve duvarları silip, minber temizliğini de yapıyor. İhtiyaca göre ıslak ve kuru temizliğin yapıldığı cami ve mescitlerde sanayi tipi makinelerle, özel olarak hazırlanmış deterjanlı suyla temizlik yapılıyor.


Camilerdeki temizlik çalışmalarının düzenli olarak yapıldığını belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “İlçemizde bulunan bütün cami ve mescitlerin temizliğini periyodik olarak gerçekleştiriyoruz. Camilerimizi temiz tutarak, eksikliklerini gideriyoruz” dedi.




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