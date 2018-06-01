Mamak Çocuk Tiyatrosu Topluluğu’ndan seyirciye son selam

Mamak Çocuk Tiyatrosu Topluluğu, Mamak Kültür Merkezi (MKM) Hikmet Şimşek Sahnesi’nde oynadıkları 12 ayrı oyunla toplumsal mesajlar vererek seyircilerini hem güldürdü hem de düşündürdü. MKM kursları kapsamında verilen eğitimlerin önemine vurgu yapan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "7’den 70’e her yaştan insanımıza MKM çatısı altında farklı dallarda kurs hizmeti veriyoruz. Çocuklarımızın eğitimine bu tarz kültürel etkinliklerimiz ile destek oluyor, sosyal gelişimlerine katkı sağlıyoruz. Kültür sanat şehri olma hedefiyle geleceğin tiyatrocularını yetiştirme konusunda kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Mamak Belediyesi Çocuk Tiyatrosu, Yönetmen Sedat Aslan yönetiminde hazırladıkları oyunlarla sezonu kapattı. İki saat boyunca sahnede kalan 11-16 yaş aralığında 30 kursiyer, ilk bir saatlik bölümde skeçlerle, ikinci saat de ise Türk Tiyatrosu’nun sevilen eserlerini oynayarak sahneye ve seyirciye veda etti. Kendileri gibi minik izleyicilerinden dakikalarca alkış alan oyunlar, zaman zaman seyircinin de oyuna dahil edilmesiyle sık sık kahkaha ve alkışlarla bölündü. Sahne tozunu erken yaşlarda yutmak için sıraya giren 30 yetenekli minik, 6 aylık eğitim süresi içinde diksiyon, oyunculuk gibi dersler de aldı.