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11 Mayıs 2018 08:03

Mamak da METEF Fuarı

Mamak İlçe Milli Eğitim Mesleki Tanıtım ve Yöneltme Komisyonu’nun organize ettiği Mesleki Tanıtım Fuarı düzenlendi.

Mamak da METEF Fuarı

11 Mayıs 2018 08:03


Mamak İlçe Milli Eğitim Mesleki Tanıtım ve Yöneltme Komisyonu’nun organize ettiği Mesleki Tanıtım Fuarı Cebeci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonunda ilçe genelindeki tüm 8.9. sınıfların ve velilerin katılımıyla gerçekleşti. Ankara Kulübü Seymenler ekibinin gösterisi etkinliğe renk kattı.


Açılışta konuşma yapan İl Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü ,İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bedri Ekşi ve Mamak İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Zeki Eryücel mesleki eğitimin önemi ve geliştirilmesi için yapılan çalışmalardan bahsedip fuarda emeği geçenlere teşekkür ettiler.


Çıkışta öğrencilere fuarla ilgili görüşlerini belirleyen anket uygulandı.Yaklaşık 2 bin 800 öğrenci fuarı gezmiş oldu.




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