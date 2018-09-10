Mamak duvarları tuvale döndü

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından motif, geometrik desenler, çizgi film kahramanları, Türk Bayrağı, sembolleşen kahramanlar, Türk büyükleri ve doğa desenlerinin merdiven ve duvarlarda uygulanmasıyla ilçe adeta bir tabloya dönüştü. Birbirinden güzel ve özel temalı çalışmalar ilçedeki çocukların yanı sıra Mamaklıların ilgisini çekerken, mahallelere de ayrı bir renk getirdi. 19 mahallede 8 muhtarlık, 5 cami, merdivenler ve ilçenin muhtelif yerlerinde bulunan trafolar ve duvarlar boyanırken, çalışmalar programlar dahilinde devam ediyor.

Kent estetiğine katkı

Mamak'taki görselliği artırmak adına yatırımlarda estetiğe büyük önem verdiklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Yatırımlarımızda estetik vurgusunu ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Yaptığımız yatırımların mimarisine dikkat etmenin yanı sıra cadde ve sokaklarımızı da renklendiriyoruz. Vatandaşlarımıza yürürken, dinlenirken, ilçe içinde seyahat ederken görsel bir ziyafet sunuyoruz” dedi.