Mamak farklı kazandı

Türkiye Basketbol Ligi'nin 5. haftasında Mamak Belediyesi evinde ağırladığı Bandırma Kırmızı Basketbol'u 82-61 mağlup etti.

Mamak Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan maçta Mamak Belediyesi Basketbol Takımı ilk periyodu 25-14, ikinci periyodu 48-30 skorla tamamlarken, üçüncü periyotta farkı 25 sayıya çıkardı. Yeşil-beyazlılar son periyodu ise 82-61 tamamladı.

“Bu sevinci hep birlikte yaşıyoruz”

Kendi sahasında bileği bükülmeyen bir takım olduklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Evimizde oynadığımız maçlarda namağlup unvanımızı devam ettiriyoruz. Taraftarımızın da desteği ile hep birlikte maça ortak oluyor ve hep birlikte bu sevinci ve heyecanı paylaşıyoruz" dedi.