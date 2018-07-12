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12 Temmuz 2018 09:41

Mamak göz kamaştırıyor

Çehresini değiştiren yatırımların yanı sıra aydınlatılmış sokakları, caddeleri, parkları ve mahalleleri ile vatandaşlara 24 saat hizmet veren bir ilçe haline gelen Mamak’ta park, ağaçlar, sokaklar ve fiziki yatırımlara takılan ışıklar, geceleri görsel bir şölen oluşturuyor.

Mamak göz kamaştırıyor

12 Temmuz 2018 09:41


Aydınlatma çalışmalarının hızlı bir şekilde sürdüğü ilçede, renk geçişli havuz aydınlatmaları, parklardaki dekoratif aydınlatmalar, saat kuleli meydanlardaki aydınlatmalar ve yatırımlardaki cephe aydınlatmaları modern görünümüyle ilçenin imajını değiştirirken, vatandaşlardan da tam not alıyor. Çeşitli süs bitkileri ile ilçenin değişik mekanları yeşilin güzelliklerini istenilen düzeyde sergilerken, geceleri de değişik renkli ışıklar ve su havuzları ile büyüleyici bir güzellik ortaya çıkıyor.


Aydınlatma çalışmalarına önem verdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, cadde, sokak ve parklarda gerçekleştirilen çalışmaların ilçeyi daha da hareketlendirdiğini belirtti. Akgül, “Mamak’ı ışıl ışıl parıldayan bir ilçe haline getirdik. Mamak artık göz kamaştırıyor” dedi.




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