Mamak göz kamaştırıyor

Aydınlatma çalışmalarının hızlı bir şekilde sürdüğü ilçede, renk geçişli havuz aydınlatmaları, parklardaki dekoratif aydınlatmalar, saat kuleli meydanlardaki aydınlatmalar ve yatırımlardaki cephe aydınlatmaları modern görünümüyle ilçenin imajını değiştirirken, vatandaşlardan da tam not alıyor. Çeşitli süs bitkileri ile ilçenin değişik mekanları yeşilin güzelliklerini istenilen düzeyde sergilerken, geceleri de değişik renkli ışıklar ve su havuzları ile büyüleyici bir güzellik ortaya çıkıyor.

Aydınlatma çalışmalarına önem verdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, cadde, sokak ve parklarda gerçekleştirilen çalışmaların ilçeyi daha da hareketlendirdiğini belirtti. Akgül, “Mamak’ı ışıl ışıl parıldayan bir ilçe haline getirdik. Mamak artık göz kamaştırıyor” dedi.