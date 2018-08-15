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15 Ağustos 2018 10:30

Mamak Kent Tiyatrosu “Dikkat Trafik” adlı oyun ile sezona başlayacak

Mamak Belediyesi Kent Tiyatrosu oyuncuları yeni sezona yeni bir oyun ile merhaba diyecek.

Mamak Kent Tiyatrosu “Dikkat Trafik” adlı oyun ile sezona başlayacak

15 Ağustos 2018 10:30

İş ve trafik kazalarını, ilk yardımın önemini ve trafik bilincinin kazanımlarını ele alacak olan “Dikkat Trafik” adlı oyun, okulların açılması ile birlikte tiyatroseverlerle buluşacak.


Perdelerin açılmasına sayılı günler kala prova çalışmalarını hızlandıran Kent Tiyatrosu oyuncuları yeni sezonda seyircilere yine renkli ve eğlenceli oyunlar sunacaklarını kaydetti. Sahnede doğal halleriyle oldukça renkli görüntüler oluşturan tiyatrocular, provaların en heyecanlı dönemininde olduklarını ve yeni bir oyun ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlandıklarını söyledi. Bu sezonda Mamaklıları tiyatronun çok önemli eserleriyle buluşturacaklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Ortaya koyduğumuz sanatsal etkinlikleri yalnızca senenin belli zamanlarıyla sınırlandırmıyoruz. Yeni sezonda da birbirinden güzel oyunlarımız var. Sanatın tüm güzelliklerini Mamak Kültür Merkezi’mizde icra etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tiyatro da bu güzelliklerden biridir. Tiyatro seyirciyle güzeldir, tiyatronun olmazsa olmazı seyircidir. Tüm tiyatroseverleri oyunlarımızı izlemeye davet ediyorum" dedi.




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