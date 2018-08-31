Mamak Kültür Kursları kayıtları başladı

Mamak Kültür Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren onlarca kurs yeni döneme hazır. Kurslarda yediden yetmişe bütün Mamaklıların faydalanacağı branşlarda dersler verilecek. Mamak’ta her evden en az bir kişiyi kültürel ve sanatsal faaliyetlerle buluşturmak için titiz bir hazırlık yaptıklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, 7’den 70’e Mamaklıların kurslarda yeteneklerini keşfedeceklerini söyledi. 2018-2019 kurs döneminin hayırlı olmasını dileyen Akgül, Mamaklıları kurslara davet etti. 21 Eylül’de sona erecek başvuruların ardından 22 Eylül tarihinde konservatuvar seçme sınavı yapılacak.

Ana branşlara ayrılan kurslar tamamen ücretsiz olarak hizmet veriyor

Yeni dönem kayıtlarıyla birlikte Mamak Belediyesi bu yıl daha fazla Mamaklı’ya ulaşarak kurslarında eğitim hizmeti vermeyi amaçlıyor. Özellikle sanatsal uğraşıların profesyonel eğitimciler tarafından verildiği kurslara talep her geçen gün biraz daha artıyor. MKM, yediden yetmişe herkesin faydalandığı kursları dört ana başlık altında topluyor. Mesleki eğitim kursları, enstrüman kursları ve konservatuvar gibi ana branşlara ayrılan kurslar tamamen ücretsiz olarak hizmet veriyor. Her sezon çok başarılı oyunlar sahneleyen konservatuvarda ise Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, halk oyunları ve tiyatro kursları etkin olarak veriliyor. Öğrencilere yönelik yapılan kurslar okulların tatile girmesi nedeniyle hafta içerisinde planlayan MKM, eğitim öğretim sezonunun yeniden başlaması nedeniyle öğrencilerin daha çok ilgi gösterdiği drama, ud, keman, gitar ve tiyatro kurslarını yeni dönemde hafta sonunda verecek.