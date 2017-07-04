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04 Temmuz 2017 10:07

Mamak pazarlarında terazi kontrolü

Mamak Belediyesi Zabıta ekipleri, semt pazarlarını mercek altında tutarak alıcı ve satıcının daha iyi şartlarda buluşması amacıyla yıl boyunca denetimlerini sürdürüyor.

Mamak pazarlarında terazi kontrolü

04 Temmuz 2017 10:07


Mamak Belediyesi’nde 2017 yılının başından bugüne pazar alanlarında toplamda 160 terazi üzerinde yapılan incelemeler sonucunda zabıta ekipleri, 142 teraziyi damgalarken, 11 adet teraziyi tamire gönderdi. 7 adet teraziyi de uygun bulmayarak kullanımdan men etti. Günlük koşuşturmaca içerisinde esnafımız terazi denetimini unutabiliyor diyen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Zabıta ekiplerimiz bu manada denetimi gelen esnafın ayağına giderek bu kontrolleri gerçekleştiriyor. Böylece esnafımızın cezai işleme kalmasını engelliyoruz” ifadelerini kullandı.


Uygulama çerçevesinde ziyaret edilen ve terazisi denetlenen esnafa bir sonraki muayene tarihini hatırlatan stickerler de yapıştırılıyor. Ekipler vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda da terazi denetimi yapıyor.




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