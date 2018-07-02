Mamak potanın yıldızlarını arıyor

Elde ettiği başarılar ve üst düzey organizasyonu ile tüm basketbol camiasının haklı takdirini kazanan Mamak Belediyesi Basketbol Kulübü bu yılki altyapı seçmelerini 28-29 Temmuz tarihlerinde saat 11.00-16.00 arasında Mamak Belediyesi Spor Salonu’nda gerçekleştirecek.

"Önde gelen bir kulüp olmak istiyoruz"

Mamak Belediyesi Basketbol Takımı’nın özellikle kurumsal yapısı, antrenör ekibi ve üst düzey çalışma imkanları ile Ankara basketboluna yeni bir hava kattığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Yapılacak seçmeler doğrultusunda kemik kadromuzu oluşturup, uzun soluklu başarıları ilçemize kazandırmayı hedefliyoruz. Bu hedefimizi neticesinde ise Ankara’nın ve Türkiye’nin önde gelen kulüplerinden biri olmayı amaçlıyoruz” dedi.

Yaş gruplarına göre seçmelerin başlama saatleri ise şöyle:

Erkekler

2001 - 2002 Doğumlular: 11.00 - 12.00

2003 - 2004 Doğumlular: 12.00 - 13.00

2005 - 2006 Doğumlular: 13.00 - 14.00

2007 - 2008 Doğumlular: 14.00 - 17.00

Kızlar

2003 - 2004 Doğumlular: 15.00 - 16.00

2005 - 2006 Doğumlular: 16.00 - 17.00