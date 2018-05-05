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05 Mayıs 2018 09:43

Mamak Ramazan’a hazırlanıyor

On bir ayın sultanı Ramazan Ayı’nın manevi atmosferine uygun etkinliklerle vatandaşın karşısına çıkmaya hazırlanan Mamak Belediyesi, Ramazan hazırlıklarına hız verdi.

Mamak Ramazan’a hazırlanıyor

05 Mayıs 2018 09:43

Birlik ve beraberliğe en çok vurgu yapılan ay olan Ramazan Ayı’nın ruhu Mamak’ta bir dizi etkinlikle yaşatılacak. Unutulmaya yüz tutmuş mahalle kültürünü yeniden yaşatan ve mahallelerin ortak noktalarını belirleyerek iftar sofraları kuran belediye, bu yılda 44 mahalleyi kapsayan, 27 mahalle iftarı ile mahalle sakinlerini bir araya getirecek. Komşuluk ilişkilerini güçlendiren iftar sofraları ile aynı mahallede oturup, birbirini tanımayan vatandaşları aynı sofrada buluşturan mahalle iftarları kapsamında Mamak Belediyesi bu yıl 60 bin kişiyi sofrasında ağırlayacak.


Bir ekmeği paylaşacağız


Ramazan Ayı’nın ibadetin, toplumsal dayanışmanın paylaşmanın, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin en yoğun yaşandığı ay olduğunu kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, Yeni bir Ramazan Ayı’na daha erişmenin sevincini yaşıyoruz. Mamak Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan Ayı’nın ruhuna uygun bir iftar vakti ve sonrası etkinlikler düzenleyeceğiz. Mütevazı sofralarda oturarak, zengin-fakir gözetmeksizin iftar yapmanın mutluluğunu yaşayacağız.


Çocuklar unutulmuyor


Her gün farklı mahallelerde kurulacak dev iftar sofralarında bir araya gelecek vatandaşlar, eski Ramazan akşamlarını yaşayacak. Her yıl olduğu gibi Mamak’ta bu yıl da çocuklar unutulmuyor. İftar alanlarında kurulan şişme oyun parklarında çocuklar gönüllerince eğlenecek. İftar programı sonrasında sahne alacak Hacivat-Karagöz orta oyunu ile hem çocuklar hem de yetişkinler nostalji yaşayacak.


Camiler Ramazan’a hazırlanıyor


Mamak Belediyesi Ramazan öncesi ibadethanelerdeki hazırlıklarına da hız verdi. Mamak genelindeki camiler ve mescitlerin genel temizliğinin yanı sıra halıları da temizlenerek Ramazan Ayı’na yetiştiriliyor. Camilerde halı temizliğinin yanı sıra kapı, duvar ve tüm mekanlar elden geçiriliyor.




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