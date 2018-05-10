Mamak selinin en çok konuşulan adamı o anları anlattı

Dua ettim ve Kelime-i Şehadet getirdim” dedi.

Musul’dan 1 yıl 8 ay önce eşi ve 4 çocuğuyla birlikte Türkiye’ye göç ederek, Mamak Boğaziçi Mahallesi’nde yaşamaya başlayan Seyid Muhammed Ameen, geçtiğimiz Cumartesi günü yaşanan selde yaşadıklarını anlattı. Ameen, “Önce yağmur başladı ve belli bir süre sonra sel başladı. Sel başladıktan sonra arkadaşın mallarını kurtarmak için ona yardım etmeye başladım. Öndeki malları kurtardık, kaldırıma çıkardık” dedi.

Daha sonra suyu engellemeye çalıştıklarını belirten Ameen, “Bir anda duvar çatlayınca bütün malı götürdü. Bende malların arasında sıkıştım. Su beni aşağıya kadar götürdü. Aşağı doğru giderken bir arabanın üstüne atladım. Arabanın üstünde köprüye kadar gittim. O an çok korktum ve ölüm bildiğiniz ölümü yaşadım. Dua ettim ve Kelime-i Şehadet getirdim. Benim işim yok şuan, arkadaşa yardım ediyorum burada” şeklinde konuştu.