Mamak tanıtım gezileri devam ediyor

Haftanın beş günü farklı mahalle sakinlerinin misafir edildiği gezilere bugüne kadar katılan 2 bin 600 kişi kentini yakından tanıyarak yapılan yatırımları yerinde inceledi. Sosyal belediyecilik alanında sadece Mamak’a değil, Ankara’ya örnek hizmetlere imza attıklarını vurgulayan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz projeler vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda ilçemizde hayat buldu. Tanıtım gezilerimiz sayesinde vatandaşlarımız hem kentini yakından tanıyor hem de yapılan yatırımları yerinde görerek kendilerine uygun faaliyetler hakkında bilgi sahibi oluyor" ifadelerini kullandı.

İlçede gerçekleştirilen projeleri gezen vatandaşlar Mamak Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi, aile merkezleri, kapalı pazar yerleri, 15 Temmuz Şehitleri Anıtı, kentsel dönüşüm projeleri gibi Mamak’ta ilkler olarak adlandırılan projeleri görüyor. Ali Kuşçu Gökbilim Merkezi, Mamak Spor Salonu ve Mamak Şehir Stadı’nı takip eden gezide vatandaşlar ilçenin 9 yıllık değişimine şahit oluyor.