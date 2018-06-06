Mamak ve Eceabat’tan ortak iftar

Mamak Belediyesi, kardeş belediyesi olan Eceabat Belediyesi ile Çanakkale Eceabat’ta iftar sofrası kurdu. Eceabat Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde kurulan iftar sofrasına Eceabatlı vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Masaları tek tek dolaşarak vatandaşların Ramazanını tebrik eden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ve Eceabat Belediye Başkanı Adem Ejder, kardeşlik ve gönül sofrasında bir arada bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Eceabatlılarla iftar sofrasında bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu kaydeden Akgül, ’’Bizim kardeşliğimiz yeni değil. Dedelerimiz Çanakkale’de omuz omuza savaşarak bu memleketi bizim için vatan haline getirdi. Yaşadığımız şehirler ayrı olsa da gönüllerimiz bir’’ ifadelerini kullandı.

İftar programına Akgül ve Ejder’in yanı sıra AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız, Gelibolu Savaşları Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve vatandaşlar katıldı.