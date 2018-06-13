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13 Haziran 2018 09:31

Mamak Zabıtası bayram denetiminde

Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala Mamak’ta denetimlerini sıklaştırdı.

Mamak Zabıtası bayram denetiminde

13 Haziran 2018 09:31


İlçe genelinde faaliyet gösteren lokanta, şekerlemeci, pasta ve tatlı üretim imalathaneleri ve satış noktalarında denetimlerini yoğunlaştıran ekipler, iş yerlerinin genel temizliği, sağlık kurallarına uygunluk, üretim alanları kontrolü, personellerin kişisel bakımı, iş elbiselerinin uygunluğu, gramaj ve etiket yönünden uygunlukla, saklama koşullarını denetliyor. Sağlıksız ortamda üretimi yapılan, saklanan ve satışa sunulan gıda ürünlerinin satışına izin verilmezken eksikleri olan işletmelere gerekli uyarılar ve yasal işlemler yapılıyor.



Kurallara uyan esnafa teşekkür


Zabıta ekiplerinin yıl boyunca denetim yaparak halkın huzur ve güvenliğini sağladığının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Yaptığımız rutin denetimleri yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle artırdık. Denetimlerde hijyen kurallarına uyan esnafa teşekkür ettik, uymayanlara gerekli uyarılarda bulunduk" dedi.




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