Mamak Zabıtası bayram denetiminde

İlçe genelinde faaliyet gösteren lokanta, şekerlemeci, pasta ve tatlı üretim imalathaneleri ve satış noktalarında denetimlerini yoğunlaştıran ekipler, iş yerlerinin genel temizliği, sağlık kurallarına uygunluk, üretim alanları kontrolü, personellerin kişisel bakımı, iş elbiselerinin uygunluğu, gramaj ve etiket yönünden uygunlukla, saklama koşullarını denetliyor. Sağlıksız ortamda üretimi yapılan, saklanan ve satışa sunulan gıda ürünlerinin satışına izin verilmezken eksikleri olan işletmelere gerekli uyarılar ve yasal işlemler yapılıyor.

Kurallara uyan esnafa teşekkür

Zabıta ekiplerinin yıl boyunca denetim yaparak halkın huzur ve güvenliğini sağladığının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Yaptığımız rutin denetimleri yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle artırdık. Denetimlerde hijyen kurallarına uyan esnafa teşekkür ettik, uymayanlara gerekli uyarılarda bulunduk" dedi.